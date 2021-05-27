Москва стала второй среди мегаполисов по эффективности в пандемию
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- АГН «Москва»
«Для оценки эффективности экономической политики в период коронавируса был рассчитан сводный индекс, состоящий из трёх подындексов, которые характеризуют ситуацию в сфере здравоохранения, восстановления экономической активности и социальной сферы и устойчивости бюджетной системы в период коронакризиса», — пояснили авторы исследования.
По мнению экспертов, Москва провела сбалансированную политику и добилась высоких показателей по всем компонентам.
Первое место в рейтинге занял Сингапур, в топ-5 также вошли Шанхай, Сеул и Пекин.
В конце марта Москва вошла в топ-3 рейтинга инноваций по борьбе с коронавирусом, составленного международным аналитическим центром StartupBlink.