Эксперты составили рейтинг регионов по борьбе с коронавирусом

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Москва возглавила рейтинг регионов, которые проводят наиболее эффективную политику по борьбе с коронавирусом. Исследование подготовлено агентством политических и экономических коммуникаций.
Эксперты составили рейтинг регионов по борьбе с коронавирусом
  • © Илья Питалев
  • РИА Новости

«На фоне резкого обострения эпидемиологической ситуации власти многих регионов приняли решение возобновить действие некоторых противоковидных ограничений», — отмечают эксперты.

Следом за Москвой в тройку лидеров вошли Тюменская область и ХМАО, пишут «Региональные комментарии».

Далее в рейтинге идут Самарская, Ленинградская, Челябинская области, Красноярский край, Смоленская и Брянская области. Замыкает десятку Татарстан.

По данным оперштаба на 8 октября, в России за сутки выявили 11 493 случая коронавирусной инфекции COVID-19. Всего в стране за время эпидемии зафиксировали 1 260 112 заболевших.

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