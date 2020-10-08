Эксперты составили рейтинг регионов по борьбе с коронавирусом

Москва возглавила рейтинг регионов, которые проводят наиболее эффективную политику по борьбе с коронавирусом. Исследование подготовлено агентством политических и экономических коммуникаций.

«На фоне резкого обострения эпидемиологической ситуации власти многих регионов приняли решение возобновить действие некоторых противоковидных ограничений», — отмечают эксперты.

Следом за Москвой в тройку лидеров вошли Тюменская область и ХМАО, пишут «Региональные комментарии».

Далее в рейтинге идут Самарская, Ленинградская, Челябинская области, Красноярский край, Смоленская и Брянская области. Замыкает десятку Татарстан.

По данным оперштаба на 8 октября, в России за сутки выявили 11 493 случая коронавирусной инфекции COVID-19. Всего в стране за время эпидемии зафиксировали 1 260 112 заболевших.