Суд отменил вердикт врачам по делу о смерти младенца в Калининграде

Первый апелляционный суд общей юрисдикции отменил оправдательный приговор в отношении врио главврача калининградского роддома №4 Елены Белой и анестезиолога-реаниматолога регионального перинатального центра Элины Сушкевич, обвиняемых в убийстве новорождённого в 2018 году.

«Суд отменил приговор Калининградского областного суда и отправил дело на новое рассмотрение», — цитирует пресс-секретаря суда Любовь Буданову РИА Новости.

В декабре 2020 года Калининградский областной суд постановил оправдать Белую и Сушкевич на основании вердикта присяжных, которые сочли недоказанным факт введения младенцу препарата, ставшего причиной его смерти.

Прокуратура подала апелляцию на приговор калининградским врачам.

В ноябре 2018 года поступившая в роддом женщина родила живого мальчика, которому по медицинским показаниям для поддержания жизнедеятельности нужно было ввести дорогостоящий препарат.

Следствие полагает, что Белая дала указание Сушкевич убить недоношенного ребёнка, введя младенцу дозу сульфата магния, чтобы сэкономить ресурсы больницы и не портить показатели медицинской статистики. При этом в историю родов были внесены сведения, что ребёнок умер в утробе матери.

В июне 2019 года СК предъявил Сушкевич обвинение в совершении умышленного убийства, а Белой — в организации убийства ребёнка.