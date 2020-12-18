Прокуратура обжаловала оправдательный приговор врачам в Калининграде

Прокуратура подала апелляцию на приговор калининградским врачам Елене Белой и Элине Сушкевич, оправданным по делу о гибели младенца в роддоме №4, передаёт РИА Новости.

«Поступило апелляционное представление на обжалование приговора врачам Белой и Сушкевич», — сказали в пресс-службе калининградского областного суда.

10 декабря присяжные вынесли оправдательный вердикт и. о. главврача роддома №4 Калининграда Елене Белой и анестезиологу-реаниматологу областного перинатального центра Элине Сушкевич.

Они сочли недоказанным факт введения младенцу препарата, ставшего причиной его смерти.

16 декабря областной суд постановил оправдать подсудимых на основании вердикта присяжных.

По версии следствия, 6 ноября 2018 года поступившая в роддом женщина родила живого мальчика, которому по медицинским показаниям для поддержания жизнедеятельности нужно было ввести дорогостоящий препарат.

Следствие полагает, что Белая дала указание Сушкевич убить недоношенного ребёнка, введя младенцу дозу сульфата магния, чтобы сэкономить ресурсы больницы и не портить показатели медицинской статистики. При этом в историю родов были внесены сведения, что ребёнок умер в утробе матери.

В интервью RT Белая рассказала о ходе следствия, а её адвокат Тимур Маршани уточнил, что спрашивали у присяжных в суде.