Эксперт оценил инициативу о защитной амуниции для водителей электросамокатов

Вице-президент Национального автомобильного союза Антон Шапарин в беседе с RT прокомментировал инициативу руководителя общественного движения «За безопасность» Дмитрия Курдесова, направленную на то, чтобы обязать граждан использовать защитную амуницию во время езды на электросамокатах.

«К глубокому сожалению, сейчас правовое поле, связанное с электросамокатами, отсутствует полностью — и особо горячие головы этим пользуются. Несмотря на то что они могут развивать высокие скорости, они говорят, что являются «очень быстро едущими пешеходами». Соответственно, если они попадают в дорожно-транспортные происшествия, то ответственности они никакой не несут, потому что технически они пешеходы», — объяснил Шапарин.

Также эксперт заявил, что в настоящее время стоит заниматься не нюансами и деталями, связанными с ездой на электросамокатах, а формированием основной нормативной базы.

«Необходимо внести поправки в правила дорожного движения, которые приравняют электросамокаты к мопедам со всеми вытекающими последствиями. Тогда автоматически будут нужны и шлемы, и водительские права — что ещё важнее, потому что водитель электросамоката, конечно же, должен знать правила дорожного движения, раз уж он является его участником», — уточнил Шапарин.

Кроме того, по его словам, электросамокаты мощностью более 250 Вт необходимо приравнять к мопедам — а чтобы установить, какая у электросамоката мощность и к какой категории его отнести, стоит провести процедуру сертификации таких средств передвижения и разработать требования к ним на уровне ГОСТа.

Ранее руководитель общественного движения «За безопасность» Дмитрий Курдесов предложил обязать водителей электросамокатов использовать шлемы и иную защитную амуницию во время езды.

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