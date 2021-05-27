Эпидемиолог рассказал об обновлении вакцин от COVID-19

Руководитель научной группы разработки новых методов диагностики заболеваний человека ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора Камиль Хафизов заявил, что вакцины против COVID-19, вероятно, придётся обновлять со временем.

«Достаточно вероятна ситуация, что вакцины против нового коронавируса придётся периодически обновлять и иммунизироваться ежегодно, как это сейчас происходит с тем же вирусом гриппа. Думаю, к осени мы накопим достаточное количество данных по эффективности существующих вакцин против новых штаммов», — цитирует его РИА Новости.

Ранее Хафизов заявил, что в России появляются «локальные» российские версии коронавируса, у которых встречаются мутации в геноме, характерные для британского и южноафриканского вариантов COVID-19.

В апреле директор центра имени Гамалеи Александр Гинцбург заявлял, что вакцина «Спутник V» будет эффективна и против индийской мутации коронавируса.