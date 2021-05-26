Суд Москвы арестовал главу отдела ГУ вневедомственной охраны Росгвардии

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Басманный суд Москвы отправил под стражу начальника отдела формирования единой технической политики и реализации инновационных технологий в охранной деятельности подразделений полиции ГУВО Росгвардии Сергея Воробьёва.
Суд Москвы арестовал главу отдела ГУ вневедомственной охраны Росгвардии
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Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу суда.

Отмечается, что Воробьёв обвиняется в злоупотреблении должностными полномочиями.

«Басманный суд удовлетворил ходатайство следователя об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу в отношении Воробьёва Сергея, обвиняемого в совершении преступления, предусмотренного ч. 4 ст. 33, ч. 3 ст. 285 УК России. Мера пресечения избрана до 25 июля 2021 года», — сказала пресс-секретарь суда.

Уточняется, что в скором времени будет решён вопрос об избрании меры пресечения в отношении его заместителя Александра Швецова.

Ранее СК возбудил три дела по факту хищения 11 служебных автомобилей МВД.

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