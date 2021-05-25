СК возбудил три дела по факту хищения 11 служебных автомобилей МВД

Официальный представитель МВД России Ирина Волк заявила, что Следственный комитет возбудил три уголовных дела по факту хищения 11 служебных автомобилей МВД.

«Следственным управлением СК России по Псковской области возбуждены три уголовных дела в отношении ряда бывших и действующих сотрудников ФКУ «Центр хозяйственного и сервисного обеспечения управления МВД РФ по Псковской области» и их предполагаемых сообщников из коммерческих организаций», — цитирует её ТАСС.

Она отметила, что, по имеющейся информации, в 2018—2019 годах подозреваемые похитили денежные средства из бюджетных ассигнований МВД России, а также обратили в свою пользу не менее 11 служебных транспортных средств.

«Предварительный ущерб превышает 4,5 млн рублей», — уточнила она.

Ранее сайт «Аргументы и факты» писал, что полиция пресекла деятельность преступной группы, похищавшей деньги покупателей КамАЗов.