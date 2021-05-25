СК возбудил три дела по факту хищения 11 служебных автомобилей МВД
- © sledcom.ru
«Следственным управлением СК России по Псковской области возбуждены три уголовных дела в отношении ряда бывших и действующих сотрудников ФКУ «Центр хозяйственного и сервисного обеспечения управления МВД РФ по Псковской области» и их предполагаемых сообщников из коммерческих организаций», — цитирует её ТАСС.
Она отметила, что, по имеющейся информации, в 2018—2019 годах подозреваемые похитили денежные средства из бюджетных ассигнований МВД России, а также обратили в свою пользу не менее 11 служебных транспортных средств.
«Предварительный ущерб превышает 4,5 млн рублей», — уточнила она.
Ранее сайт «Аргументы и факты» писал, что полиция пресекла деятельность преступной группы, похищавшей деньги покупателей КамАЗов.