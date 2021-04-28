В России пресекли деятельность преступной группы, похищавшей деньги покупателей КамАЗов

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Полиция пресекла деятельность преступной группы, похищавшей деньги покупателей КамАЗов, заявила официальный представитель МВД России Ирина Волк.
В России пресекли деятельность преступной группы, похищавшей деньги покупателей КамАЗов
  • РИА Новости

Об этом сообщает сайт «Аргументы и факты».

В производстве управления по расследованию организованной преступной деятельности Следственного департамента МВД находится уголовное дело, которое завели по факту хищения более чем 1 млрд рублей.

По предварительной информации, с января 2014 года злоумышленники, действуя от имени дилеров ПАО «КамАЗ», похищали средства покупателей. Они продавали автомобили, сделанные ими из ремонтных комплектов. В паспорта вносили заведомо ложные данные о технических характеристиках.

Проведено более 50 обысков в пяти регионах. Изъяты компьютеры и документы.

Задержаны три фигуранта из числа руководителей и сотрудников коммерческих организаций. Им предъявлены обвинения.

Расследование продолжается.

Ранее портал «Юга.ру» сообщал, что в полиции Краснодара заявили о завершении расследования уголовного дела о мошенничестве в сфере автострахования, фигурантами которого стали 27 человек.

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