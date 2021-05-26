Шеф-повар дал советы по питанию в жару
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В беседе с телеканалом «360» он рекомендовал готовить лёгкие овощные салаты из огурцов, помидоров и репчатого лука.
«Чтобы меньше влаги выходило из организма, в салат можно добавить мелко рубленную мяту, лист салата айсберг, сок лимона и немного либо лука-шалот либо красного — сладкие виды. И заправить всё оливковым маслом», — сказал Крюков.
По его словам, хорошо освежают и разнообразные кислые супы — от зелёных щей и окрошки до гаспачо.
Как отметил эксперт, пить лучше воду без газа, комнатной температуры или чуть прохладную.
«Если не хочется просто воды, можно сделать какой-нибудь освежающий лимонад на основе свежих сезонных фруктов с добавлением минеральной воды и, допустим, добавить какой-то любимый сироп», — сказал он.
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