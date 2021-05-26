Собянин предложил создать в ресторанах Москвы «свободные от COVID-19» зоны для привитых

Мэр Москвы Сергей Собянин предложил столичным предпринимателям создавать в ресторанах «свободные от COVID-19» зоны для привитых от коронавируса.

Как сообщает РИА Новости, соответствующее предложение мэр высказал во время встречи с предпринимателями в «Бизнес.Технограде» на ВДНХ.

«Делайте свободную зону от COVID-19 у себя в ресторане, где люди с прививками находятся», — сказал он, обращаясь к предпринимателям.

Уточняется, что со своей стороны бизнесмены предложили мэру снизить контрольно-надзорную деятельность, а точнее — не сразу штрафовать за нарушение антиковидных норм, а проводить профилактику и предупреждение, а только затем выписывать штраф. Собянин отметил, что обсудит это с профильными ведомствами.

Ранее Собянин поддержал предложение Московской торгово-промышленной палаты о программе стимулирования вакцинации пожилых людей от коронавирусной инфекции COVID-19.