Собянин предложил создать в ресторанах Москвы «свободные от COVID-19» зоны для привитых
- РИА Новости
Как сообщает РИА Новости, соответствующее предложение мэр высказал во время встречи с предпринимателями в «Бизнес.Технограде» на ВДНХ.
«Делайте свободную зону от COVID-19 у себя в ресторане, где люди с прививками находятся», — сказал он, обращаясь к предпринимателям.
Уточняется, что со своей стороны бизнесмены предложили мэру снизить контрольно-надзорную деятельность, а точнее — не сразу штрафовать за нарушение антиковидных норм, а проводить профилактику и предупреждение, а только затем выписывать штраф. Собянин отметил, что обсудит это с профильными ведомствами.
Ранее Собянин поддержал предложение Московской торгово-промышленной палаты о программе стимулирования вакцинации пожилых людей от коронавирусной инфекции COVID-19.