Мосгорсуд отказался менять меру пресечения Фургалу

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Московский городской суд признал законным продление срока ареста бывшему губернатору Хабаровского края Сергею Фургалу, обвиняемому в организации убийств бизнесменов.
Мосгорсуд отказался менять меру пресечения Фургалу
  • © РИА Новости / Пресс-служба Басманного суда

Об этом ТАСС сообщил один из его адвокатов, Михаил Карапетян.

«Мосгорсуд вновь отказался изменить меру пресечения нашему подзащитному с содержания под стражей на домашний арест с местом проживания в Москве у родственников», — сказал защитник.

Ранее уполномоченный по правам человека в Москве Татьяна Потяева сообщила, что Фургал выписан из больницы СИЗО-1 «Матросская Тишина» и переведён обратно в следственный изолятор «Лефортово», его состояние удовлетворительное.

По словам столичного омбудсмена, Фургал после месячного лечения от коронавируса в больнице «Матросской Тишины» отправлен в СИЗО «Лефортово».

В начале марта Басманный суд продлил Фургалу арест до 8 июня. Ему предъявлено обвинение в причастности к убийствам.

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