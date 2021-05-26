Мосгорсуд отказался менять меру пресечения Фургалу
- © РИА Новости / Пресс-служба Басманного суда
Об этом ТАСС сообщил один из его адвокатов, Михаил Карапетян.
«Мосгорсуд вновь отказался изменить меру пресечения нашему подзащитному с содержания под стражей на домашний арест с местом проживания в Москве у родственников», — сказал защитник.
Ранее уполномоченный по правам человека в Москве Татьяна Потяева сообщила, что Фургал выписан из больницы СИЗО-1 «Матросская Тишина» и переведён обратно в следственный изолятор «Лефортово», его состояние удовлетворительное.
По словам столичного омбудсмена, Фургал после месячного лечения от коронавируса в больнице «Матросской Тишины» отправлен в СИЗО «Лефортово».
В начале марта Басманный суд продлил Фургалу арест до 8 июня. Ему предъявлено обвинение в причастности к убийствам.