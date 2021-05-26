Мосгорсуд отказался менять меру пресечения Фургалу

Московский городской суд признал законным продление срока ареста бывшему губернатору Хабаровского края Сергею Фургалу, обвиняемому в организации убийств бизнесменов.

Об этом ТАСС сообщил один из его адвокатов, Михаил Карапетян.

«Мосгорсуд вновь отказался изменить меру пресечения нашему подзащитному с содержания под стражей на домашний арест с местом проживания в Москве у родственников», — сказал защитник.

Ранее уполномоченный по правам человека в Москве Татьяна Потяева сообщила, что Фургал выписан из больницы СИЗО-1 «Матросская Тишина» и переведён обратно в следственный изолятор «Лефортово», его состояние удовлетворительное.

По словам столичного омбудсмена, Фургал после месячного лечения от коронавируса в больнице «Матросской Тишины» отправлен в СИЗО «Лефортово».

В начале марта Басманный суд продлил Фургалу арест до 8 июня. Ему предъявлено обвинение в причастности к убийствам.