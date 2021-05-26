Более 700 тысяч записей об анамнезе москвичей внесли в ЭМК за год
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Об этом сообщает «Вечерняя Москва» со ссылкой на портал мэра Москвы.
Сведения о личном анамнезе можно внести в разделе «Мои данные», а информацию о заболеваниях родственников — в разделе «Моя семейная история». Самостоятельно вносить дополнительные показатели о своём здоровье москвичи также могут в разделе «Дневник здоровья».
Собранная в ЭМК информация помогает врачу во время визита пациента. В свою очередь, пользователи могут видеть в карте протоколы и выписки врачей.
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