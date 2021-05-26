Более 700 тысяч записей об анамнезе москвичей внесли в ЭМК за год

Короткая ссылка
С июня 2020 года в электронной медицинской карте (ЭМК) появилось более 700 тыс. записей о личном и семейном анамнезе граждан. Данные на портал вносят москвичи старше 18 лет.
Более 700 тысяч записей об анамнезе москвичей внесли в ЭМК за год
  • ©mos.ru

Об этом сообщает «Вечерняя Москва» со ссылкой на портал мэра Москвы.

Сведения о личном анамнезе можно внести в разделе «Мои данные», а информацию о заболеваниях родственников — в разделе «Моя семейная история». Самостоятельно вносить дополнительные показатели о своём здоровье москвичи также могут в разделе «Дневник здоровья».

Собранная в ЭМК информация помогает врачу во время визита пациента. В свою очередь, пользователи могут видеть в карте протоколы и выписки врачей.

Как ранее сообщал сайт «Москва 24», популярность льготных электронных рецептов с QR-кодом в российской столице выросла более чем в 80 раз.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайтесь на наш канал в Яндекс.Дзен
Новости smi2.ru
Загрузка...
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2021 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить