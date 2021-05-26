Более 700 тысяч записей об анамнезе москвичей внесли в ЭМК за год

С июня 2020 года в электронной медицинской карте (ЭМК) появилось более 700 тыс. записей о личном и семейном анамнезе граждан. Данные на портал вносят москвичи старше 18 лет.

Об этом сообщает «Вечерняя Москва» со ссылкой на портал мэра Москвы.

Сведения о личном анамнезе можно внести в разделе «Мои данные», а информацию о заболеваниях родственников — в разделе «Моя семейная история». Самостоятельно вносить дополнительные показатели о своём здоровье москвичи также могут в разделе «Дневник здоровья».

Собранная в ЭМК информация помогает врачу во время визита пациента. В свою очередь, пользователи могут видеть в карте протоколы и выписки врачей.

Как ранее сообщал сайт «Москва 24», популярность льготных электронных рецептов с QR-кодом в российской столице выросла более чем в 80 раз.