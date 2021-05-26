Роспотребнадзор не фиксирует бразильского варианта COVID-19 в России

Случаев заболевания бразильским вариантом коронавируса в России не зафиксировано. Об этом заявила руководитель группы геномики и постгеномных технологий ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора Анна Сперанская.

«Мы проводим ежедневный мониторинг штаммов SARS-CoV-2, циркулирующих на территории нашей страны, ни одного случая заболевания бразильским вариантом коронавируса в России не зафиксировано», — приводит РИА Новости её слова.

Ранее руководитель государственного научного центра «Вектор» Ринат Максютов заявил, что варианты индийского штамма коронавирусной инфекции выявлены в Москве, Санкт-Петербурге и Псковской области.

Директор центра имени Гамалеи Александр Гинцбург отметил, что вакцина «Спутник V» будет эффективна и против индийской мутации коронавируса.