Роспотребнадзор не фиксирует бразильского варианта COVID-19 в России

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Случаев заболевания бразильским вариантом коронавируса в России не зафиксировано. Об этом заявила руководитель группы геномики и постгеномных технологий ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора Анна Сперанская.
Роспотребнадзор не фиксирует бразильского варианта COVID-19 в России
  • Reuters

«Мы проводим ежедневный мониторинг штаммов SARS-CoV-2, циркулирующих на территории нашей страны, ни одного случая заболевания бразильским вариантом коронавируса в России не зафиксировано», — приводит РИА Новости её слова.

Ранее руководитель государственного научного центра «Вектор» Ринат Максютов заявил, что варианты индийского штамма коронавирусной инфекции выявлены в Москве, Санкт-Петербурге и Псковской области. 

Директор центра имени Гамалеи Александр Гинцбург отметил, что вакцина «Спутник V» будет эффективна и против индийской мутации коронавируса.

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