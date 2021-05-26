Исследование показало готовность россиян покупать продукты местного производства

В России 78% граждан предпочитают покупать продукты питания местных производителей. Об этом говорится в новом исследовании платёжного сервиса «Скрепка».

В опросе участвовали более 5 тыс. респондентов в возрасте от 20 до 55 лет, сообщают «Известия».

Чаще всего местную продукцию выбирают в Воронежской области и Чувашии — по 86% опрошенных, в Марий Эл, Карелии и Краснодарском крае — 84%, 79% и 76% соответственно.

При этом 52% респондентов предпочитают региональных производителей из-за высокого качества продуктов и натурального сырья, из которого их готовят. 23% россиян привлекает низкая цена местных товаров, ещё 25% покупают «у своих», чтобы поддержать местного производителя.

37% респондентов готовы приобретать продукцию местного производителя по более высокой цене по сравнению с импортными аналогами.

Как передавало ранее ФБА «Экономика сегодня», в Роскачестве рассказали, разбираются ли россияне в органической продукции.