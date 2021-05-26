В Крыму более 210 тысяч человек прошли вакцинацию от COVID-19
- © Кирилл Брага
- РИА Новости
Об этом сообщает «Крыминформ».
«На сегодняшний день мы привили 210 315 человек, из них 159 239 получили второй компонент», — сообщил Остапенко.
В общей сложности республика получила 259 552 дозы вакцины, уточнил министр.
За неделю медики в регионе привили 22 948 человек.
Ранее заведующий лабораторией биотехнологии и вирусологии факультета естественных наук Новосибирского государственного университета, доктор биологических наук, профессор, член-корреспондент РАН Сергей Нетёсов в беседе с URA.RU оценил вероятность появления новых эпидемий.