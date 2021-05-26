В Крыму более 210 тысяч человек прошли вакцинацию от COVID-19

Министр здравоохранения Крыма Александр Остапенко на брифинге по противодействию распространению коронавируса сообщил, что количество жителей, прошедших вакцинацию, превысило 210 тыс. человек.

Об этом сообщает «Крыминформ».

«На сегодняшний день мы привили 210 315 человек, из них 159 239 получили второй компонент», — сообщил Остапенко.

В общей сложности республика получила 259 552 дозы вакцины, уточнил министр.

За неделю медики в регионе привили 22 948 человек.

Ранее заведующий лабораторией биотехнологии и вирусологии факультета естественных наук Новосибирского государственного университета, доктор биологических наук, профессор, член-корреспондент РАН Сергей Нетёсов в беседе с URA.RU оценил вероятность появления новых эпидемий.