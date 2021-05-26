В Крыму более 210 тысяч человек прошли вакцинацию от COVID-19

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Министр здравоохранения Крыма Александр Остапенко на брифинге по противодействию распространению коронавируса сообщил, что количество жителей, прошедших вакцинацию, превысило 210 тыс. человек.
В Крыму более 210 тысяч человек прошли вакцинацию от COVID-19
  • © Кирилл Брага
  • РИА Новости

Об этом сообщает «Крыминформ».

«На сегодняшний день мы привили 210 315 человек, из них 159 239 получили второй компонент», — сообщил Остапенко.

В общей сложности республика получила 259 552 дозы вакцины, уточнил министр.

За неделю медики в регионе привили 22 948 человек.

Ранее заведующий лабораторией биотехнологии и вирусологии факультета естественных наук Новосибирского государственного университета, доктор биологических наук, профессор, член-корреспондент РАН Сергей Нетёсов в беседе с URA.RU оценил вероятность появления новых эпидемий.

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