«Коммерсантъ» сообщил детали дела о хищении у «Роскосмоса» более 1 млрд рублей

ГСУ СКР по Московской области завершило основные следственные действия по уголовному делу о хищении более 1 млрд рублей при поставках в 2017 году электронно-компонентной базы для научно-энергетического модуля (НЭМ), пишет «Коммерсантъ».

Как пишет издание, похищенные средства были отмыты в ОАЭ и Гонконге, где закупались комплектующие для НЭМ.

Уточняется, что, как установило следствие, исполняя контракт, с мая по июль 2017 года тогдашние гендиректор РКК «Энергия» Владимир Солнцев, его заместитель Степан Прохоров, советник Михаил Игнаткин, а также ещё ряд лиц вступили в преступный сговор и путём обмана похитили бюджетные средства в размере более 1 млрд 72 млн руб.

В апреле глава «Роскосмоса» Дмитрий Рогозин заявил, что НЭМ, который изначально планировался для Международной космической станции (МКС), переработают, чтобы сделать из него базовый модуль для российской орбитальной станции.

Он уточнил, что модуль сделают более «самостоятельным» в вопросах ориентации в пространстве, энергетики и систем жизнеобеспечения.

Ранее глава «Роскосмоса» заявил, что поддержание российского сегмента МКС потребует примерно тех же средств, что и необходимо будет с 2025 года на развёртывание отдельной национальной российской орбитальной станции.