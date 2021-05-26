Российские миротворцы передали гумпомощь в Карабах

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Российские миротворцы организовали передачу гуманитарной помощи беженцам и многодетным семьям из отдалённых посёлков Нагорного Карабаха. Об этом сообщает пресс-служба Минобороны России.
Российские миротворцы передали гумпомощь в Карабах
  • globallookpress.com

«Сегодня российские миротворцы оказали помощь жителям двух наиболее отдалённых населённых пунктов Мардакертского района Нагорного Карабаха», — говорится в сообщении.

Отмечается, что в ходе гуманитарной акции российские миротворцы передали жителям посёлков Хнкаван и Чапар одежду, медикаменты,  предметы первой необходимости и гигиены.

В общей сложности в этих пунктах сейчас проживает порядка 1000 человек, многие из которых нуждаются в помощи.

В общей сложности миротворцы передали жителям Нагорного Карабаха примерно 155 т гуманитарных грузов, доставленных российскими благотворительными организациями и фондами.

В апреле миротворцы обеспечили доставку около 200 т гуманитарной помощи в Кельбаджарский район Азербайджана.

С 1 апреля российские миротворцы начали доставлять в Нагорный Карабах адресную гуманитарную помощь.

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