В ассоциации «Родительский комитет» прокомментировали ситуацию с выпускными

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Сопредседатель ассоциации «Родительский комитет» Михаил Богданов прокомментировал ситуацию с выпускными.
В ассоциации «Родительский комитет» прокомментировали ситуацию с выпускными
  • РИА Новости

В беседе с радио «Комсомольская правда» он заявил, что всё больше школьников и родителей отказываются от пышных празднований. Как отметил эксперт, люди стали более экономными.

По словам Богданова, администрация школ не приветствует аренду ресторанов, «потому что это вопрос еды и так далее».

Что касается среднестатистической цены организации мероприятий, то ситуация очень индивидуальная, подчеркнул эксперт.

«Есть какие-то частные школы, существуют школы, где достаточно амбициозные дети. В массе своей значительно скромнее всё происходит», — добавил он.

Ранее стилист, дизайнер и телеведущий Владислав Лисовец в беседе с URA.RU прокомментировал популярность формы времён СССР среди современных выпускниц.

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