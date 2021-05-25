В ассоциации «Родительский комитет» прокомментировали ситуацию с выпускными
- РИА Новости
В беседе с радио «Комсомольская правда» он заявил, что всё больше школьников и родителей отказываются от пышных празднований. Как отметил эксперт, люди стали более экономными.
По словам Богданова, администрация школ не приветствует аренду ресторанов, «потому что это вопрос еды и так далее».
Что касается среднестатистической цены организации мероприятий, то ситуация очень индивидуальная, подчеркнул эксперт.
«Есть какие-то частные школы, существуют школы, где достаточно амбициозные дети. В массе своей значительно скромнее всё происходит», — добавил он.
Ранее стилист, дизайнер и телеведущий Владислав Лисовец в беседе с URA.RU прокомментировал популярность формы времён СССР среди современных выпускниц.