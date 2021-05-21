Стилист прокомментировал популярность формы времён СССР у выпускниц

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Стилист, дизайнер и телеведущий Владислав Лисовец прокомментировал популярность формы времён СССР среди современных выпускниц.
Стилист прокомментировал популярность формы времён СССР у выпускниц
  • РИА Новости

«Это же дань истории, это ностальгия. Это очень сильно ассоциируется с советской школой, со знаниями, с порядком, с чистотой, прилежностью», — заявил он в беседе с URA.RU.

По его словам, это самый простой способ появиться на последнем звонке в том, в чём ученица как будто бы в первый раз пришла в школу.

«Не надо тратить много денег и изощряться, придумывать себе какой-нибудь наряд», — добавил Лисовец.

Ранее, как передавал портал «Юга.ру», власти Краснодара рассказали, как пройдут последние звонки в школах.

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