Стилист прокомментировал популярность формы времён СССР у выпускниц
- РИА Новости
«Это же дань истории, это ностальгия. Это очень сильно ассоциируется с советской школой, со знаниями, с порядком, с чистотой, прилежностью», — заявил он в беседе с URA.RU.
По его словам, это самый простой способ появиться на последнем звонке в том, в чём ученица как будто бы в первый раз пришла в школу.
«Не надо тратить много денег и изощряться, придумывать себе какой-нибудь наряд», — добавил Лисовец.
Ранее, как передавал портал «Юга.ру», власти Краснодара рассказали, как пройдут последние звонки в школах.