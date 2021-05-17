В Краснодаре рассказали, как пройдут последние звонки в школах

Власти Краснодара рассказали, как пройдут последние звонки в школах. Учебный год в городе завершится в пятницу, 21 мая.

Об этом сообщают «Юга.ру».

В субботу, 22 мая, состоятся последние звонки. Линейки начнутся в 8:30 и продлятся примерно 40 минут. Из-за большого числа учеников в некоторых школах организуют по две линейки.

В очном формате последние звонки пройдут лишь для выпускников — учащихся четвёртых, девятых и одиннадцатых классов.

«Я хотел бы обратиться к родителям и попросить приходить на линейку в ограниченном составе. Возможно, приглашать от семьи одного человека, чтобы не собирать на территории школ большое количество взрослых», — заявил директор департамента образования Алексей Некрасов.

Также стало известно, что власти Ростовской области разрешили провести школьные линейки в честь последнего звонка в формате офлайн, но с ограничениями. Об этом сообщает rostovgazeta.ru со ссылкой на региональное правительство.

Линейки состоятся во всех муниципальных образованиях до 24 мая. Они должны быть организованы в соответствии с санитарными правилами и нормами с учётом эпидемиологической ситуации.

Ранее заместитель министра просвещения России Дмитрий Глушко на форуме «Формула образования» рассказал о работе школ в текущем учебном году.