В АТОР прокомментировали планы Грузии открыть сухопутные границы
- Reuters
В беседе с радиостанцией «Говорит Москва» она отметила, что из-за пандемии количество отдыхающих в этой стране россиян снизилось.
«Туристический поток небольшой. Он большей частью самостоятельный. Туроператорам при отсутствии прямого авиасообщения сложно формировать турпакеты. Открытие сухопутных границ — это ещё одна хорошая новость», — сказала Ломидзе.
Как напомнила эксперт, комендантский час в Грузии отменён.
«Никакой переориентации потока, снижения нагрузки на наши курорты. Конечно, к этому не приведёт», — отметила Ломидзе.
Ранее портал «Юга.ру» сообщал, что Анапа приняла около 340 тыс. туристов с начала 2021 года, из них с 1 мая — 184 тыс.