В АТОР прокомментировали планы Грузии открыть сухопутные границы

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Исполнительный директор Ассоциации туроператоров России (АТОР) Майя Ломидзе прокомментировала планы Грузии открыть сухопутные границы с 1 июня.
В АТОР прокомментировали планы Грузии открыть сухопутные границы
  • Reuters

В беседе с радиостанцией «Говорит Москва» она отметила, что из-за пандемии количество отдыхающих в этой стране россиян снизилось.

«Туристический поток небольшой. Он большей частью самостоятельный. Туроператорам при отсутствии прямого авиасообщения сложно формировать турпакеты. Открытие сухопутных границ — это ещё одна хорошая новость», — сказала Ломидзе.

Как напомнила эксперт, комендантский час в Грузии отменён.

«Никакой переориентации потока, снижения нагрузки на наши курорты. Конечно, к этому не приведёт», — отметила Ломидзе.

Ранее портал «Юга.ру» сообщал, что Анапа приняла около 340 тыс. туристов с начала 2021 года, из них с 1 мая — 184 тыс.

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