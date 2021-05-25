Грузия с 1 июня откроет сухопутные границы, которые были закрыты ранее из-за пандемии коронавируса.

Об этом заявил глава оперативного штаба координационного совета по борьбе с COVID-19 Георгий Гибрадзе.

«По решению координационного совета с 1 июня сухопутные границы будут открыты, пересечение границы будет возможно с документом, подтверждающим наличие прививки, и отрицательным ПЦР-тестом или лишь с отрицательным результатом ПЦР-теста, проведённого в течение последних 72 часов», — приводит РИА Новости его слова.

По его словам, всем прибывшим туристам рекомендуется иметь при себе страховой полис.

Ранее министр экономики и устойчивого развития Грузии Натия Турнава заявила, что правительство страны планирует открыть сухопутные границы к лету.