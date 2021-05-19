Грузия планирует открыть сухопутные границы к лету

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Правительство Грузии планирует открыть сухопутные границы к лету, заявила министр экономики и устойчивого развития Грузии Натия Турнава.
Грузия планирует открыть сухопутные границы к лету
  • globallookpress.com

«Открытие сухопутных границ будет способствовать более активному потоку туристов из соседних стран, мы работаем над этим. Думаем, что к летнему сезону мы сумеем открыть сухопутные границы безопасно», — цитирует РИА Новости Турнаву.

Она отметила, что открытие сухопутных границ будет проведено под очень серьёзным контролем — примерно так же, как открытие воздушных границ.

Ранее общественный транспорт во всех городах Грузии, не работавший с 3 мая, возобновил работу.

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