Грузия планирует открыть сухопутные границы к лету

Правительство Грузии планирует открыть сухопутные границы к лету, заявила министр экономики и устойчивого развития Грузии Натия Турнава.

«Открытие сухопутных границ будет способствовать более активному потоку туристов из соседних стран, мы работаем над этим. Думаем, что к летнему сезону мы сумеем открыть сухопутные границы безопасно», — цитирует РИА Новости Турнаву.

Она отметила, что открытие сухопутных границ будет проведено под очень серьёзным контролем — примерно так же, как открытие воздушных границ.

Ранее общественный транспорт во всех городах Грузии, не работавший с 3 мая, возобновил работу.