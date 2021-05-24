Анапа приняла 340 тысяч туристов с начала года

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Анапа приняла около 340 тыс. туристов с начала 2021 года, из них с 1 мая — 184 тыс.
Анапа приняла 340 тысяч туристов с начала года
  • РИА Новости

Об этом сообщает портал «Юга.ру» со ссылкой на пресс-службу городской администрации.

В новом сезоне будет работать более 1500 объектов санаторно-курортного и гостиничного комплекса на 160 тыс. койко-мест.

В городе около 150 благоустроенных пляжей. Из них 50 выполнены по новому стандарту, разработанному в соответствии с рекомендациями Минкурортов.

Ранее вице-президент Российского союза туриндустрии (РСТ) Юрий Барзыкин в беседе с «Известиями» заявил, что в России необходимо развивать экологический туризм.

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