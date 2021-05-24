Анапа приняла 340 тысяч туристов с начала года
- РИА Новости
Об этом сообщает портал «Юга.ру» со ссылкой на пресс-службу городской администрации.
В новом сезоне будет работать более 1500 объектов санаторно-курортного и гостиничного комплекса на 160 тыс. койко-мест.
В городе около 150 благоустроенных пляжей. Из них 50 выполнены по новому стандарту, разработанному в соответствии с рекомендациями Минкурортов.
Ранее вице-президент Российского союза туриндустрии (РСТ) Юрий Барзыкин в беседе с «Известиями» заявил, что в России необходимо развивать экологический туризм.