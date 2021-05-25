В Тюмени раскрыли убийство, совершённое в 1998 году

В Тюмени завершено расследование уголовного дела в отношении мужчины, обвиняемого в причинении тяжкого вреда здоровью, что привело к смерти по неосторожности.

Об этом сообщает megatyumen.ru со ссылкой на СУ СК России по региону.

Преступление было совершено в 1998 году. У моста «Стрела» нашли тело мужчины. Личность подозреваемого установили, но тот скрылся и в течение долгого времени проживал не на территории России.

Местонахождение мужчины установили, когда он вернулся обратно в Россию. Для проведения следственных действий его доставили в Тюменскую область из Ивановской области. Мужчина признал вину.

В ближайшее время дело направят в прокуратуру для решения вопроса об утверждении обвинительного заключения.

Ранее URA.RU сообщало, что в Курганской области раскрыли убийство, которое было совершено в 2005 году.