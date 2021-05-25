В Тюмени раскрыли убийство, совершённое в 1998 году
- РИА Новости
Об этом сообщает megatyumen.ru со ссылкой на СУ СК России по региону.
Преступление было совершено в 1998 году. У моста «Стрела» нашли тело мужчины. Личность подозреваемого установили, но тот скрылся и в течение долгого времени проживал не на территории России.
Местонахождение мужчины установили, когда он вернулся обратно в Россию. Для проведения следственных действий его доставили в Тюменскую область из Ивановской области. Мужчина признал вину.
В ближайшее время дело направят в прокуратуру для решения вопроса об утверждении обвинительного заключения.
Ранее URA.RU сообщало, что в Курганской области раскрыли убийство, которое было совершено в 2005 году.