В Курганской области раскрыли совершённое в 2005 году убийство
- РИА Новости
Об этом сообщает URA.RU со ссылкой на пресс-службу СУ СК России по региону.
По данным ведомства, мужчина, находясь в доме, где он проживал, во время совместного употребления алкоголя убил своего знакомого и скрыл тело. Труп нашли весной 2006 года.
Параллельно подозреваемого приговорили к 18 годам лишения свободы за совершение убийства жителя Катайска и покушение на убийство его брата в декабре 2005 года.
Следователь проверяет причастность мужчины к другим преступлениям.
Ранее «Янтарный край» сообщал, что в Калининградской области суд вынес приговор по делу о жестоком убийстве.