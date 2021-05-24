В Курганской области раскрыли совершённое в 2005 году убийство

В Курганской области раскрыли убийство, которое было совершено в 2005 году. Подозреваемый — житель Катайска.

Об этом сообщает URA.RU со ссылкой на пресс-службу СУ СК России по региону.

По данным ведомства, мужчина, находясь в доме, где он проживал, во время совместного употребления алкоголя убил своего знакомого и скрыл тело. Труп нашли весной 2006 года.

Параллельно подозреваемого приговорили к 18 годам лишения свободы за совершение убийства жителя Катайска и покушение на убийство его брата в декабре 2005 года.

Следователь проверяет причастность мужчины к другим преступлениям.

Ранее «Янтарный край» сообщал, что в Калининградской области суд вынес приговор по делу о жестоком убийстве.