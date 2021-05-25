Популярность льготных электронных рецептов с QR-кодом в Москве выросла более чем в 80 раз

Популярность льготных электронных рецептов с QR-кодом в российской столице выросла более чем в 80 раз, заявила заммэра по вопросам социального развития Анастасия Ракова.

Об этом сообщает сайт «Москва 24».

«Бумажные бланки рецептов благодаря развитию единой цифровой платформы уходят в прошлое. Теперь в аптеке или аптечном пункте достаточно показать QR-код электронного рецепта на экране телефона или талон с QR-кодом, распечатанным в информационном киоске поликлиники», — отметила Ракова.

По её словам, это удобно и для пациентов, и для врачей, а также помогает исключить потерю, повреждение или подделку рецептов.

Все действующие и обслуженные электронные рецепты можно посмотреть в медкарте на mos.ru или в мобильном приложении «ЕМИАС.инфо», а также в информационном киоске в поликлинике, передаёт информационный портал правительства Москвы.

14 мая «Утро.ру» сообщало, что диспансеризацию в павильонах «Здоровая Москва», расположенных в столичных парках, прошли более 7 тыс. человек за три дня.