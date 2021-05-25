Первый Дальневосточный форум отельеров пройдёт в Хабаровске

Первый Дальневосточный форум отельеров состоится в Хабаровске. Он соберёт более 100 участников из ДФО. Также ожидаются гости из Чехии и Японии.

РИА Новости

Об этом сообщает transsibinfo.com со ссылкой на пресс-службу губернатора и правительства края. «Наша миссия — создать свободную от конкуренции зону, где обмен опытом станет естественным этапом развития отельной сферы», — заявила президент Хабаровской ассоциации отельеров Ирина Худякова. Уточняется, что форум пройдёт 26—27 мая в бизнес-инкубаторе Тихоокеанского государственного университета. Ранее портал «Юга.ру» сообщал, что Анапа приняла около 340 тыс. туристов с начала 2021 года, из них с 1 мая — 184 тыс.