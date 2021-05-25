ГД одобрила проект по ужесточению наказания за вождение в нетрезвом виде
- РИА Новости
«Поправками предлагается ужесточить до трёх лет лишения свободы наказание за «управление транспортным средством в состоянии опьянения лицом, подвергнутым административному наказанию или имеющим судимость», — говорится в сообщении.
В соответствии с действующим законодательством за повторное вождение в нетрезвом виде предусмотрено максимальное наказание в виде двух лет лишения свободы.
«Также предлагается увеличение размера штрафа (от 300 до 500 тыс. рублей вместо от 200 до 300 тыс. рублей или в размере заработной платы или иного дохода осуждённого за период от двух до трёх лет взамен от одного года до двух лет), а также исключение наказания в виде обязательных работ», — отметили в Госдуме.
Как уточняется, введение подобных изменений обусловлено «увеличивающейся степенью общественной опасности при управлении транспортным средством в состоянии опьянения и необходимостью применения более строгих санкций за неоднократное его совершение».
В апреле правительство внесло в Госдуму законопроект об увеличении наказания за повторное вождение в нетрезвом виде до трёх лет заключения.