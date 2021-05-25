ГД одобрила проект по ужесточению наказания за вождение в нетрезвом виде

Госдума приняла в первом чтении законопроект об ужесточении наказания за неоднократное вождение в нетрезвом виде. Соответствующая информация указана на сайте нижней палаты парламента.

«Поправками предлагается ужесточить до трёх лет лишения свободы наказание за «управление транспортным средством в состоянии опьянения лицом, подвергнутым административному наказанию или имеющим судимость», — говорится в сообщении.

В соответствии с действующим законодательством за повторное вождение в нетрезвом виде предусмотрено максимальное наказание в виде двух лет лишения свободы.

«Также предлагается увеличение размера штрафа (от 300 до 500 тыс. рублей вместо от 200 до 300 тыс. рублей или в размере заработной платы или иного дохода осуждённого за период от двух до трёх лет взамен от одного года до двух лет), а также исключение наказания в виде обязательных работ», — отметили в Госдуме.

Как уточняется, введение подобных изменений обусловлено «увеличивающейся степенью общественной опасности при управлении транспортным средством в состоянии опьянения и необходимостью применения более строгих санкций за неоднократное его совершение».

В апреле правительство внесло в Госдуму законопроект об увеличении наказания за повторное вождение в нетрезвом виде до трёх лет заключения.