Собянин поздравил московских школьников с победой на Азиатской олимпиаде по физике

Мэр Москвы Сергей Собянин поздравил столичных школьников с победой на Азиатской олимпиаде по физике.

Об этом сообщает сайт «Москва 24» со ссылкой на страницу мэра во «ВКонтакте».

Золотые медали завоевали Николай Кононенко из школы №57, Артемий Новиков из Бауманской инженерной школы №1580, Данила Самоделкин из школы №2007 и Дмитрий Хватов из образовательного комплекса «Воробьёвы горы».

Всего в сборную России входили восемь школьников.

«Все восемь членов нашей команды получили золотые медали — это абсолютный рекорд соревнований», — заявил Собянин.

Он также пожелал учащимся дальнейших успехов.

Соревнования проходили в онлайн-формате 17—24 мая. За победу боролись свыше 180 участников из 23 стран.

Для участников российской сборной это последний этап отбора на Международную физическую олимпиаду, отмечается в сообщении на портале мэра и правительства.

Ранее телеканал «360» сообщал, что школьники из Московской области получили 23 диплома на Всероссийской олимпиаде по астрономии.