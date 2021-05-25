Собянин поздравил московских школьников с победой на Азиатской олимпиаде по физике
- РИА Новости
Об этом сообщает сайт «Москва 24» со ссылкой на страницу мэра во «ВКонтакте».
Золотые медали завоевали Николай Кононенко из школы №57, Артемий Новиков из Бауманской инженерной школы №1580, Данила Самоделкин из школы №2007 и Дмитрий Хватов из образовательного комплекса «Воробьёвы горы».
Всего в сборную России входили восемь школьников.
«Все восемь членов нашей команды получили золотые медали — это абсолютный рекорд соревнований», — заявил Собянин.
Он также пожелал учащимся дальнейших успехов.
Соревнования проходили в онлайн-формате 17—24 мая. За победу боролись свыше 180 участников из 23 стран.
Для участников российской сборной это последний этап отбора на Международную физическую олимпиаду, отмечается в сообщении на портале мэра и правительства.
Ранее телеканал «360» сообщал, что школьники из Московской области получили 23 диплома на Всероссийской олимпиаде по астрономии.