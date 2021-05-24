В ЯНАО рассказали о ситуации с заболеваемостью COVID-19
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Об этом сообщает «Ямал-Регион».
Больше всего заболевших в Новом Уренгое — шесть человек. По четыре случая коронавируса выявлено в Салехарде и Пуровском районе.
Прививку от COVID-19 сделали около 78 тыс. жителей, из них второй компонент вакцины получили свыше 60 тыс.
Как рассказали в региональном Департаменте здравоохранения, граждане по-прежнему записываются на прививку, медработники выезжают в трудовые коллективы и к маломобильным жителям.
Для вакцинации открыты 74 пункта.
Ранее завкафедрой вирусологии РМАНПО доктор медицинских наук Елена Малинникова в беседе с Nation News дала советы по выбору антисептика.