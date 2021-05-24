Эксперт оценил вероятность появления новых эпидемий
- Reuters
«Всю сознательную жизнь человечества каждые пять-десять лет происходят какие-нибудь вспышки инфекций, иногда они не очень опасные, иногда — очень опасные», — заявил он в беседе с URA.RU.
При этом Нетёсов отметил важность непрерывного исследования инфекций, поскольку в природе много вирусов и они постоянно эволюционируют.
«Если мы за чем-то хорошо следим, это удаётся контролировать в самом начале», — добавил он.
Ранее завкафедрой вирусологии РМАНПО доктор медицинских наук Елена Малинникова в беседе с Nation News дала советы по выбору антисептика.