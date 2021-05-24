Эксперт оценил вероятность появления новых эпидемий

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Заведующий лабораторией биотехнологии и вирусологии факультета естественных наук Новосибирского государственного университета, доктор биологических наук, профессор, член-корреспондент РАН Сергей Нетёсов оценил вероятность появления новых эпидемий.
Эксперт оценил вероятность появления новых эпидемий
  • Reuters

«Всю сознательную жизнь человечества каждые пять-десять лет происходят какие-нибудь вспышки инфекций, иногда они не очень опасные, иногда — очень опасные», — заявил он в беседе с URA.RU.

При этом Нетёсов отметил важность непрерывного исследования инфекций, поскольку в природе много вирусов и они постоянно эволюционируют.

«Если мы за чем-то хорошо следим, это удаётся контролировать в самом начале», — добавил он.

Ранее завкафедрой вирусологии РМАНПО доктор медицинских наук Елена Малинникова в беседе с Nation News дала советы по выбору антисептика.

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