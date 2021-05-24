Более 77 тысяч девятиклассников сдадут ОГЭ в Подмосковье
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Об этом сообщает телеканал «360».
В 2021 году будет два обязательных предмета — русский язык и математика. Для проведения ОГЭ подготовлено свыше 1,1 тыс. пунктов.
«За ходом испытаний будут наблюдать 2 тыс. аккредитованных общественных наблюдателей и 50 онлайн-наблюдателей», — заявила министр образования региона Ирина Каклюгина.
При этом пересдать экзамен в резервные дни с 8 июня по 2 июля смогут учащиеся, пропустившие основные дни по уважительной причине.
Ранее депутат Госдумы, член комитета по образованию и науке Михаил Берулава в беседе с URA.RU оценил возможность проводить школьные занятия в дистанционном режиме.