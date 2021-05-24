Более 77 тысяч девятиклассников сдадут ОГЭ в Подмосковье

Более 77 тыс. девятиклассников сдадут ОГЭ в Московской области. Основной период сдачи пройдёт до 28 мая.

Об этом сообщает телеканал «360».

В 2021 году будет два обязательных предмета — русский язык и математика. Для проведения ОГЭ подготовлено свыше 1,1 тыс. пунктов.

«За ходом испытаний будут наблюдать 2 тыс. аккредитованных общественных наблюдателей и 50 онлайн-наблюдателей», — заявила министр образования региона Ирина Каклюгина.

При этом пересдать экзамен в резервные дни с 8 июня по 2 июля смогут учащиеся, пропустившие основные дни по уважительной причине.

Ранее депутат Госдумы, член комитета по образованию и науке Михаил Берулава в беседе с URA.RU оценил возможность проводить школьные занятия в дистанционном режиме.