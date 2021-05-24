Во Владимирской области рассказали о ситуации с заболеваемостью COVID-19

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За сутки во Владимирской области выявили 51 случай COVID-19. Всего в регионе заболели 33 200 жителей.
Во Владимирской области рассказали о ситуации с заболеваемостью COVID-19
  • Reuters

Об этом сообщает mk.ru со ссылкой на сайт стопкоронавирус.рф.

Выписаны 68 человек. С начала пандемии выздоровели 30 884 жителя.

Ранее «Утро.ру» сообщало, что за последние 24 часа в России зарегистрировали 8406 случаев коронавируса.

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