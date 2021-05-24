В России не выявлено повторного заболевания одним штаммом COVID-19

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В России не выявлено случаев повторного заболевания одним и тем же штаммом коронавирусной инфекции COVID-19, заявил замдиректора по научной работе ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора Александр Горелов.
В России не выявлено повторного заболевания одним штаммом COVID-19
  • РИА Новости

«К концу прошлого года в мире было не больше трёх десятков повторных случаев коронавируса, потому что мутирующие штаммы — это не повторные случаи. Повторных случаев заражения одним и тем же штаммом в России официально не выявлено», — цитирует его ТАСС.

Ранее глава Роспотребнадзора Анна Попова заявила, что в России выявили более 550 случаев британского штамма COVID-19, несколько десятков — южноафриканского, более десяти — индийского.

В феврале во Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) сообщили о случаях повторного заболевания новыми штаммами коронавируса.

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