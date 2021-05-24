Кабмин выделил 10 млрд рублей на лекарства для тяжелобольных детей

Правительство России выделило более 10 млрд рублей на закупку лекарств для тяжелобольных детей. Соответствующее распоряжение подписал премьер-министр Михаил Мишустин.

«На закупку лекарств для детей с тяжёлыми и редкими заболеваниями будет выделено более 10 млрд рублей. Средства поступят в распоряжение фонда «Круг добра», созданного по указу президента России в январе 2021 года», — сообщила пресс-служба кабмина.

Как отметил Мишустин, это уже второй транш на такие цели в текущем году, всего в годовом бюджете на помощь детям, которым требуется особое лечение дорогостоящими препаратами, предусмотрено 60 млрд рублей.

Ранее был утверждён порядок оказания помощи детям с тяжёлыми и редкими заболеваниями за счёт средств фонда «Круг добра».