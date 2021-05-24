Титов предложил ослабить ограничения для самозанятых

С самозанятых граждан необходимо снять ограничения на виды деятельности и разрешить им платить взносы в Фонд социального страхования (ФСС).

Об этом пишет ТАСС со ссылкой на материалы, подготовленные к ежегодному докладу Титова президенту России Владимиру Путину.

«Для самозанятых вполне достаточно существующих ограничений: отсутствие наёмных работников, доход не выше 2,4 млн рублей в год», — говорится в материалах к докладу.

Отмечается, что искусственные ограничения, установленные при применении режима самозанятых, снижают темпы «обеления» рынка труда в России.

Общественный омбудсмен по вопросам защиты прав предпринимателей на специальных налоговых режимах Марина Блудян подчеркнула, что самозанятые «заметно ущемлены в социальном плане, в частности, у них нет возможности добровольно, по желанию, платить взносы в ФСС и Фонд обязательного медицинского страхования».

По её словам, самозанятые не защищены в случае временной нетрудоспособности, во время декрета или при получении производственной травмы.

Ранее RT писал, что в Госдуме предложили повышать лимиты доходов самозанятых, подлежащие льготному налогообложению, при условии что у работника есть дети.

В марте стало известно, что число самозанятых в России достигло 2 млн.

Доцент департамента социологии НИУ ВШЭ Денис Стребков в беседе с ФБА «Экономика сегодня» оценил перспективы самозанятости в России.