Google подала иск против Роскомнадзора

Суд в Москве принял к производству иск компании Google LLC к Роскомнадзору после требования заблокировать 12 ссылок на противоправный контент на Youtube.

Об этом сообщает газета «Коммерсантъ».

«11 мая Арбитражный суд Москвы принял к производству иск американской Google LLC к Роскомнадзору, поданный 23 апреля», — пишет издание.

Как отмечается, иск связан с вопросом о признании незаконными действий по ограничению доступа к информационному ресурсу.

В Роскомнадзоре уточнили, что речь идёт о требовании заблокировать 12 ссылок на «противоправный контент», размещённый на видеохостинге YouTube, принадлежащем Google.

Ранее Роскомнадзор сообщил, что выявил случаи размещения противоправных материалов в Facebook и YouTube. Регулятор предупредил, что если платформы не примут меры, к ним могут быть применены санкции.