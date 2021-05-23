Специалист заявил, что у Вооружённых сил России лучшая динамика развития

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Анастасия Румянцева
Военный эксперт Иван Коновалов в беседе с RT заявил, что Россия не старается «вырваться на первые места в увеличении военного бюджета», в отличие от других стран.
Специалист заявил, что у Вооружённых сил России лучшая динамика развития
  • © РИА Новости / Наталья Селиверстова

По словам эксперта, задача страны состоит в том, чтобы «аккуратно расходовать деньги, при этом повышая боеспособность вооружённых сил, проводя их эффективное строительство, перевооружение и довооружение на самые современные средства».

«Позиция Российской Федерации (как Минобороны, так и оборонно-промышленного комплекса) состоит в том, чтобы производить небольшое количество вооружений, но самого высокого качества, а самое главное — передового. Поэтому у нас есть танк «Армата», которого нет ни у кого, мы имеем самые лучшие системы радиоэлектронной борьбы… У нас есть гиперзвуковое оружие, которого нет ни у кого, — и так по целому ряду параметров», — подчеркнул собеседник RT.

Коновалов отметил, что существует паритет между тремя великими военными державами — Россией, США и Китаем.

«Россия удерживает этот паритет благодаря тому, что у нас лучшая динамика развития вооружённых сил, поддержка вооружённых сил в стране… У нас при относительно небольших финансовых затратах — самые передовые системы вооружений», — заключил он.

18 мая сообщалось, что у президента России Владимира Путина на следующей неделе планируется серия военных совещаний.

Ранее российский лидер заявил, что Россия «зубы выбьет» желающим у неё что-то «откусить».

При этом он подчеркнул, что по расходам на национальную оборону Россия входит в десятку стран, занимая последние строчки.

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