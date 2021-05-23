В Совфеде оценили заявления Киева о поставках воды в Крым

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Анастасия Румянцева
Сенатор от Крыма Ольга Ковитиди прокомментировала в беседе с RT выдвинутые Украиной условия для восстановления поставок воды из Днепра в Крым.
В Совфеде оценили заявления Киева о поставках воды в Крым
  • РИА Новости

Ковитиди подчеркнула, что рабочие вопросы жизнеобеспечения Крыма «решаются российским федеральным центром совместно с региональной властью и в Киеве это прекрасно осознают».

«Почему украинские власти упорно отказываются решать существующие на Украине проблемы и занимаются вопросами виртуального для них Крыма? Это тот вопрос, на который, думаю, в самое ближайшее время найдут ответ сами граждане Украины, которые приезжают отдыхать в мирный, цветущий Крым», — отметила Ковитиди.

Она добавила, что «сюрреализм украинского политикума достиг своего апогея».

Ранее пресс-секретарь МИД Украины Олег Николенко заявил, что восстановление поставок воды из Днепра в Крым станет возможно только после его «демилитаризации и деоккупации».

Крым стал российским регионом после проведённого там в марте 2014 года референдума, на котором большинство жителей высказались за воссоединение с Россией.

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