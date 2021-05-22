В Госдуме оценили условия Киева о возобновлении поставок воды в Крым

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Депутат Госдумы Руслан Бальбек прокомментировал выдвинутые Украиной условия для восстановления поставок воды из Днепра в Крым.
В Госдуме оценили условия Киева о возобновлении поставок воды в Крым
  • © РИА Новости / Константин Михальчевский

«Каждый останется при своём — мы с Россией, а они с водой, потому что Родину не меняют ни на что», — цитирует РИА Новости заявление Бальбека.

Он также добавил, что «деоккупации Крыма не будет, как и демилитаризации».

Бальбек подчеркнул, что российские военные способствуют обеспечению жителей полуострова водой, а «Киеву это признавать, как говорится, не с руки». Мнение пресс-секретаря украинского МИД Олега Николенко о том, что военные России потратили всю воду в Крыму, депутат назвал «очередными бреднями».

Ранее Николенко заявил, что восстановление поставок воды из Днепра в Крым станет возможно только после его «демилитаризации и деоккупации».

Крым стал российским регионом после проведённого там в марте 2014 года референдума, на котором большинство жителей высказались за воссоединение с Россией.

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