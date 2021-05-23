Собянин рассказал о благоустройстве поймы реки Яузы

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Мэр Москвы Сергей Собянин рассказал о ходе благоустройства поймы реки Яузы и отметил, что парк на этой территории будет представлять единое пространство, связывающее Москву и Подмосковье.
Собянин рассказал о благоустройстве поймы реки Яузы
  • © Проектное решение

Столичный мэр пообещал, что многие из предложенных жителями идей по улучшению природной территории поймы реки Яузы будут реализованы.

«Мы идеологически всё доделаем как единое, связанное пространство вплоть до Ботанического сада, до ВДНХ от Московской области», — сказал Собянин в ходе встречи с местными жителями.

Как отмечается в сообщении в блоге мэра Москвы, столичные власти уже несколько лет ведут комплексное благоустройство этой уникальной природной территории.

Ранее мэр Москвы рассказал о благоустройстве Ленинского проспекта.

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