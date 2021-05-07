Мэр Москвы Сергей Собянин рассказал о благоустройстве Ленинского проспекта.

Как говорится в личном блоге Собянина, благоустройство «пройдёт по нестандартной схеме».

«Ленинский проспект — парадная магистраль столицы, облик которой сложился много лет назад. Однако жизнь продолжается, и сегодня в этом районе идёт строительство новых станций метро, поэтому благоустройство Ленинского проспекта пройдёт по нестандартной схеме. Сначала — в 2020—2021 годах — на периферийном участке от улицы Кравченко до МКАД. И лишь затем — в головной и средней части магистрали между Калужской площадью и улицей Кравченко», — отметил он.

По словам Собянина, основная цель благоустройства состоит в том, чтобы обновить обвет­шавшую инфраструктуру, сохранив привычный облик Ленинского проспекта.

Мэр столицы отметил, что в 2020 году власти успели обустроить островки безопасности для пешеходов и убрать воздушные провода, портившие вид на многих участках магистрали.

«Широкий Ленинский проспект позволяет выделить достаточно места для велосипедистов. Длина велодорожки составит 4,3 км, вдоль неё будет открыто 18 станций проката велосипедов и самокатов, установлено 230 велопарковок», — рассказал он.

Отмечается, что также будут организованы дополнительные парковочные места, установлены новые фонари, обновлены остановочные павильоны, высажены зелёные насаждения и так далее.

«Благоустройство сделает Ленинский проспект лучше и комфортнее — в первую очередь для местных жителей», — заключил Собянин.

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