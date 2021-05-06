Собянин рассказал о программе реконструкции московских поликлиник

Мэр Москвы Сергей Собянин рассказал о программе реконструкции столичных поликлиник.

Об этом говорится в личном блоге Собянина.

По его словам, половина районных поликлиник Москвы были «построены 50—60 лет назад, и там ничего такого капитального не происходило».

«Вместе с врачебным сообществом и пациентами мы стали думать, как реконструировать наши поликлиники. Оказалось, что это возможно. В этом году мы запустили уже 11 поликлиник после реконструкции», — отметил он.

По его словам, реконструкция включала в себя полную смену фасадов, коммуникаций, полов, окон и так далее.

«И вот дальше наполняем современным содержанием... качественной отделкой, качественным медицинским оборудованием, новой логистикой, расположение по этажам различных служб… В каждой поликлинике хорошее диагностическое оборудование», — подчеркнул Собянин.

Мэр Москвы добавил, что в настоящее время московские поликлиники могут пользоваться чат-ботами, чтобы люди, идя к врачу, заранее могли написать свои жалобы и врач мог получить подсказку искусственного интеллекта — предварительный диагноз.

Собянин добавил, что в первую очередь реконструкция пройдёт в 137 самых «убитых» поликлиниках. Во вторую очередь попадают 200 медучреждений.

Ранее портал kp.ru писал, что в Москве после реконструкции заработали две детские поликлиники. Они расположены в районах Щукино и Лианозово.