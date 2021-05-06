Собянин рассказал о программе реконструкции московских поликлиник

Короткая ссылка
Мэр Москвы Сергей Собянин рассказал о программе реконструкции столичных поликлиник.
Собянин рассказал о программе реконструкции московских поликлиник
  • © РИА Новости

Об этом говорится в личном блоге Собянина.

По его словам, половина районных поликлиник Москвы были «построены 50—60 лет назад, и там ничего такого капитального не происходило».

«Вместе с врачебным сообществом и пациентами мы стали думать, как реконструировать наши поликлиники. Оказалось, что это возможно. В этом году мы запустили уже 11 поликлиник после реконструкции», — отметил он.

По его словам, реконструкция включала в себя полную смену фасадов, коммуникаций, полов, окон и так далее.

«И вот дальше наполняем современным содержанием... качественной отделкой, качественным медицинским оборудованием, новой логистикой, расположение по этажам различных служб… В каждой поликлинике хорошее диагностическое оборудование», — подчеркнул Собянин.

Мэр Москвы добавил, что в настоящее время московские поликлиники могут пользоваться чат-ботами, чтобы люди, идя к врачу, заранее могли написать свои жалобы и врач мог получить подсказку искусственного интеллекта — предварительный диагноз.

Собянин добавил, что в первую очередь реконструкция пройдёт в 137 самых «убитых» поликлиниках. Во вторую очередь попадают 200 медучреждений.

Ранее портал kp.ru писал, что в Москве после реконструкции заработали две детские поликлиники. Они расположены в районах Щукино и Лианозово.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайся на нас в TikTok
Подписывайся на насв TikTok
Новости smi2.ru
Загрузка...
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2021 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить