Военный эксперт рассказал об «экономном» оборонном бюджете России
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По оценкам эксперта, Япония, Саудовская Аравия и Великобритания по абсолютным военным расходам уже опередили Россию.
«Стратегия США — проекция силы — требует огромных-огромных затрат. В этом смысле у нас гораздо более экономный военный бюджет, ограниченный целями сугубо оборонительными», — пояснил аналитик.
18 мая сообщалось, что у президента России Владимира Путина на следующей неделе планируется серия военных совещаний.
Ранее российский лидер заявил о том, что Россия «зубы выбьет» желающим у неё что-то «откусить».
При этом он подчеркнул, что по расходам на национальную оборону Россия входит в десятку стран, занимая последние строчки.