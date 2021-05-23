Военный эксперт рассказал об «экономном» оборонном бюджете России

Директор Центра военно-политических исследований МГИМО Алексей Подберёзкин рассказал в беседе с RT, что военный бюджет США примерно в 15 раз больше российского.

По оценкам эксперта, Япония, Саудовская Аравия и Великобритания по абсолютным военным расходам уже опередили Россию.

«Стратегия США — проекция силы — требует огромных-огромных затрат. В этом смысле у нас гораздо более экономный военный бюджет, ограниченный целями сугубо оборонительными», — пояснил аналитик.

18 мая сообщалось, что у президента России Владимира Путина на следующей неделе планируется серия военных совещаний.

Ранее российский лидер заявил о том, что Россия «зубы выбьет» желающим у неё что-то «откусить».

При этом он подчеркнул, что по расходам на национальную оборону Россия входит в десятку стран, занимая последние строчки.