Глава Хакасии заявил о прохождении пика паводка в регионе

Глава Хакасии Валентин Коновалов заявил, что пик паводка в регионе пройден, уровень воды идёт на спад.

«Пик паводка в Хакасии пройден, вода идёт на спад. Во всех районах Хакасии вода постепенно уходит. Так, в Абазе за сутки вода в реке Абакан опустилась на 65 см, в столице республики (городе Абакан. — RT) — на 55 см», — написал он на странице в соцсети «ВКонтакте».

Коновалов отметил, что в регионе остаются подтопленными 456 приусадебных участков, 100 домов и 66 дачных участков в Абазе, Абакане, Аскизском, Алтайском и Бейском районах.

Ранее в Хакасии ввели режим чрезвычайной ситуации вследствие подъёма воды.