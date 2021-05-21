В Хакасии ввели режим ЧС из-за паводков

Режим чрезвычайной ситуации введён в Хакасии вследствие подъёма воды, сообщает пресс-служба регионального правительства.

«Такое решение принято властями Хакасии в связи с подтоплениями в Абазе, Аскизском, Бейском и Таштыпском районах», — сообщается на официальном сайте правительства республики.

Отмечается, что в течение нескольких дней обильные осадки с одновременным таянием снега в горах привели к повышению уровней воды в реке Абакан и малых реках республики.

Согласно прогнозам специалистов, возможно дальнейшее ухудшение гидрологической обстановки.

Ранее на юге Красноярского края ввели режим ЧС из-за паводков.