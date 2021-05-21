В Хакасии ввели режим ЧС из-за паводков
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«Такое решение принято властями Хакасии в связи с подтоплениями в Абазе, Аскизском, Бейском и Таштыпском районах», — сообщается на официальном сайте правительства республики.
Отмечается, что в течение нескольких дней обильные осадки с одновременным таянием снега в горах привели к повышению уровней воды в реке Абакан и малых реках республики.
Согласно прогнозам специалистов, возможно дальнейшее ухудшение гидрологической обстановки.
Ранее на юге Красноярского края ввели режим ЧС из-за паводков.