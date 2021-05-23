Дело о гибели людей при пожаре в Удмуртии передадут в центральный аппарат СК

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Расследование уголовного дела о смерти семьи из шести человек при пожаре в жилом доме в селе Нылга в Удмуртии поставлено на контроль в центральном аппарате СК России.
Дело о гибели людей при пожаре в Удмуртии передадут в центральный аппарат СК
  • © Следственный комитет Российской Федерации

Отмечается, что глава СК Александр Бастрыкин запросил у руководителя регионального отделения ведомства доклад о ходе расследования уголовного дела и проведении процессуальных проверок.

«По его поручению эти материалы также поставлены на контроль в центральном аппарате СК России... Причины и условия, повлёкшие столь тяжкие последствия, как гибель многодетной семьи, по мнению Александра Бастрыкина, требуют самого тщательного изучения», — говорится в сообщении на сайте СК.

Ранее стало известно, что следователи возбудили уголовное дело после пожара в селе Нылга в Удмуртии, в результате которого погибли двое взрослых и четверо детей.

Позднее по факту ЧП СК возбудил уголовное дело о халатности должностных лиц.

Как заявили в ведомстве, меры профилактического характера, направленные на защиту прав и законных интересов малолетних детей, должностными лицами не принимались.

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