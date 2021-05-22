Греф высказался о внедрении дистанционного образования в России

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Глава Сбербанка Герман Греф считает, что в ближайшие десять лет дистанционное обучение в российских школах не сможет заменить очное.
Греф высказался о внедрении дистанционного образования в России
  • РИА Новости

«Я думаю, что в школьном образовании онлайн в ближайшее десятилетие не сможет заменить офлайн-школы», — сказал Греф в интервью телеканалу «Россия 24».

По его мнению, в России не нужно полностью переходить на дистанционную форму образования.

«Для детей критически важно наличие соответствующей среды... и учителя как главной фигуры в процессе образования», — отметил глава Сбербанка.

Соответствующее заявление он сделал во время беседы с журналистами в кулуарах просветительского марафона «Новое знание».

Ранее российский премьер-министр Михаил Мишустин исключил полный переход на дистанционное образование в России.

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